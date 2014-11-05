Фонд держмайна в листопаді хоче продати акції трьох обленерго

Фонд державного майна України 26 листопада виставить на Українській міжбанківській валютній біржі 25% акцій компанії «Закарпаттяобленерго», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 5 листопада.

Початкова ціна пакету складе 67 млн 122 тис. грн.

Також повідомляється, що 27 листопада Фонд держмайна планує виставити на Східно-Європейській фондовій біржі 25% акцій «Вінницяобленерго» (початкова ціна - 81 млн 753 тис. грн), а 28 листопада на фондовій біржі ПФТС - 25% акцій «Чернівціобленерго» (початкова ціна - 36 млн 439 тис. грн).

Читайте такожФонд держмайна перевірить 450 проданих компанійЯк повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко заявив, що на приватизацію цього року планується виставити ряд об'єктів енергетики, зокрема контрольні пакети акцій «Центренерго», «Дніпроенерго», «Західенерго», «Донбасенерго», «Київенерго» та ін., але поки жоден із намічених приватизаційних конкурсів не був оголошений.