Єврокомісар розповіла, що потрібно зробити для вдалого розпродажу держактивів України

Україна планує швидкі дії з проведення масштабної приватизації.

Європейські компанії мають бути ознайомлені з приватизаційною політикою України, яка планує масштабний продаж державних активів.

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Про це заявила єврокомісар з питань внутрішнього ринку, промисловості та підприємництва Ельжбета Беньковська на спільному брифінгу з першим віце-прем'єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубивым.

"Ми говоримо про великому сегменті приватизаційної програми. Ми говоримо про прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом закон (про приватизацію - УНІАН), а також про швидкі дії щодо нової приватизації", - сказав Кубів.

У свою чергу, Беньковська підкреслила важливість ознайомлення європейських компаній з процесом приватизації.

"Перший віце-прем'єр-міністр згадав про приватизаційні плани України. Вкрай важливо, щоб європейські компанії були ознайомлені з усіма запитаннями приватизаційної політики", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня набув чинності закон про приватизацію, який покликаний значно спростити продаж держпідприємств та не допускає до участі в приватизаційних конкурсах інвесторів з країн-агресорів, зокрема з Росії.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, цей закон дозволить залучити інвесторів у збиткові державні підприємства, а також знизити рівень корупції в країні.

Прийняття нового закону про приватизацію, що вводить сучасні та ефективні механізми продажу держактивів, є обов'язковою умовою продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження становили 3,4 мільярда гривень.