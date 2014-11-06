Українська біржа призупинила торги акціями шести кримських компаній

Українська біржа тимчасово зупинила торги цінними паперами шести кримських емітентів - "Бром", "Кримхліб", "Кримський содовий завод", "Енергетична компанія "Севастопольенерго", "Суднобудівний завод "Затока", "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист", повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як зазначили на біржі, таке рішення було прийнято згідно з постановою Національного банку України № 699 від 3 листопада 2014 року "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони Крим".

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Як повідомляв УНІАН, зазначеною постановою НБУ забороняються інвестиції резидентів в об'єкти інвестиційної діяльності, розміщені (зареєстровані) на території Криму.

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