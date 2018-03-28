Мала приватизація: цього року вирішили продати 660 об'єктів

Фонд держмайна затвердив перелік об'єктів малої приватизації на 2018 рік.

Фонд державного майна України (ФДМУ) затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу 2018 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. голови фонду Віталій Трубаров.

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Згідно з повідомленням, для приватизації в тому числі пропонуються: "Львівський завод "Автонавантажувач", "Новораздольское гірничо-хімічне підприємство "Сірка", "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал", "Індустріальна скляна компанія", "Машинобудівний завод "Аметист", "Тернопільський завод "Оріон".

Трубаров зазначив, що переліки підприємств затверджені у відповідності з новим законом "Про приватизацію державного та комунального майна", який набув чинності 7 березня 2018 року.

Всього затверджено 5 переліків у відповідності зі статусом об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня президент України Петро Порошенко підписав його.

Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

Також законом передбачено розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

Встановлено, що при проведенні великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація буде проходити на електронних торгах.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а в групу великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 мільйонів гривень.

Також скорочуються терміни підготовки до продажу об'єктів з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців і збільшується термін для подачі заявок потенційних покупців з 20-45 днів до 20-180 днів.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. Загалом уряд планує приватизувати понад 900 держкомпаній.