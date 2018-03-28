Скандал з витоком даних: капіталізація Facebook впала на $96 мільярдів

Таким чином, якщо 16 березня капіталізація компанії становила $537,9 мільярда, то до вівторка показник впав до $442,4 мільярда.

Ринкова капіталізація Facebook знизилася на 95,5 мільярда доларів на тлі скандалу з витоком даних і становить тепер 442,4 мільярда доларів.

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Про це повідомляє Прайм.

"За підсумками торгів 16 березня, п'ятниці, вартість акцій компанії становила 185,09 долара за штуку. Проте вже в понеділок вартість паперів почала різко падати. Зниження тривало весь минулий тиждень, і за підсумками торгів вівторка, 27 березня, вартість акцій Facebook становила 152,22 долара, тобто на 21,6% менше порівняно із закриттям 16 березня. Таким чином, якщо до 16 березня капіталізація компанії становила 537,9 мільярда доларів, то до вівторка показник впав до 442,4 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середині березня видання The New York Times повідомило, що співпрацювала з президентом США Дональдом Трампом під час передвиборної кампанії фірма Cambridge Analitica незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. На підставі зібраних даних дослідники оцінювали політичні уподобання виборців і показували їм рекламу, яка могла б бути їм цікава.

Генпрокурор штату Массачусетс Мара Хелей оголосила про початок розслідування відносно Facebook і компанії Cambridge Analytica.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю CNN вибачився, що не виправдав довіри користувачів в ситуації з компанією Cambridge Analytica, ймовірно, отримала незаконний доступ до даних 50 мільйонів користувачів. Цукерберг також визнав, що "не мав довіряти" Cambridge Analytica.

У вівторок телеканал CNN повідомив з посиланням на джерела в компанії Facebook. що Цукерберг прийняв рішення бути присутнім на слуханнях в конгресі США для дачі пояснень у зв'язку зі скандалом навколо витоку даних користувачів соцмережі.