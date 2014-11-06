Фондова біржа ПФТС призупинила торги акціями 44 кримських компаній

Фондова біржа ПФТС тимчасово призупинила торги цінними паперами 44 кримських емітентів, повідомили УНІАН у прес-службі ПФТС.

Як зазначили на біржі, торги були припинені на підставі постанови Національного банку України №699 від 3 листопада 2014 року "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони Крим".

За інформацією ПФТС, торги призупинені, зокрема, щодо цінних паперів «Крименерго», «Кримгазу», «Кримхлібу», міжнародного аеропорту «Сімферополь», «Севастопольенерго», «Севастопольгазу», банку «Морський», суднобудівного заводу «Затока», «Ялта Турист», «Бром» та ін.

На ПФТС також зазначили, що поки мова йде тільки про призупинення торгів, а для виключення цінних паперів з лістингу та припинення ними торгів необхідно окреме рішення регулюючого органу.

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Як повідомляв УНІАН, Українська біржа раніше також призупинила торги цінними паперами шести кримських емітентів - Бром", "Кримхліб", "Кримський содовий завод", "Енергетична компанія "Севастопольенерго", "Суднобудівний завод "Затока", "Готельний комплекс "Ялта-Інтурист" на підставі постанови Національного банку України №699. Зазначеною постановою НБУ забороняються інвестиції резидентів в об'єкти інвестиційної діяльності, розміщені (зареєстровані) на території Криму.