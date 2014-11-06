Мінфін залучив до держбюджету понад 900 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

За інформацією Мінфіну, усі кошти, залучені в національній валюті внаслідок розміщення облігацій на 2 роки під 16,52% річних за двома поданими заявками.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін планує у листопаді провести ще 3 аукціони з розміщення ОВДП - 11, 18 та 25 листопада.

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За оперативними даними Держказначейства на 1 листопада, від початку року до держбюджету надійшло 223,384 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 77,769 млрд грн на обслуговування держборгу - 36,651 млрд грн.

Станом на 3 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 395,574 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 277,641 млрд грн, у власності банків - на 83,483 млрд грн, нерезидентів - на 18,957 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мінфін у листопаді збирається провести чотири ОВДП-аукціони.