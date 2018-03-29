Вартість націоналізації Приватбанку може зрости: суд скасував рішення про списання єврооблігацій - журналіст

Суд скасував рішення про списання єврооблігацій Приватбанку при його націоналізації.

Вчора Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Theo Worldwide Corp., яка була власником єврооблігацій Приватбанку, і стягнув з держбанку борг перед компанією - 574 тисячі доларів США.

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Як інформує сайт Олександра Дубинського, про це повідомили його джерела в Приватбанку. "Це рішення суду, хоч українське право і не є прецедентним, відкриває шлях до відновлення в правах усіх тримачів єврооблігацій Приватбанку на загальну суму 555 млн доларів, які були списані з їхніх рахунків при націоналізації як "кредити пов'язаних осіб". Для цих виплат буде потрібно додаткова капіталізація банку Мінфіном за допомогою випуску ОВДП - тобто, за рахунок бюджету", - пише журналіст.

"Таким чином, вартість націоналізації Приватбанку може зрости для держави ще на 15 млрд гривень в додаток до вже витраченим 155 мільярдів", - зазначив Дубинський.

У вересні 2017 року Господарський суд Києва отримав уточнений позов компанії Theo Worldwide Corp., яка вимагала визнати частково недійсним договір №63/ 2016 про придбання акцій від 20.12.2016 (у рамках процедури націоналізації Приватбанку). Заявник вимагав від суду прийняти рішення про стягнення з Приватбанку 663 тис доларів США.

Як повідомляв УНІАН, вчора банк Порошенко подав до суду на НБУ.