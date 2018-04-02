Фонд держмайна переніс приватизацію "Центренерго" на червень

Приватизація Одеського припортового заводу, "Сумихімпрому" і Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату переноситься на травень цього року.

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс продаж держпакету акцій (78,3%) державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" за принципом аукціону на червень 2018 року, говориться в наказі в. о. голови ФДМУ Віталія Трубарова, опублікованому в газеті "Відомості приватизації".

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Крім того, згідно з наказом, приватизація Одеського припортового заводу, "Сумихімпрому" і Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату переноситься на травень цього року, причому аукціони відбудуться після того, як Кабінет міністрів затвердить умови продажу пакетів акцій компаній.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України планував продати держпакет акцій (78,3%) державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" навесні 2018 року.

"Центренерго" входить в числа найбільших об'єктів, які планується приватизувати цього року.

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.