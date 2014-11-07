Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 листопада 1,009 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти, залучені в національній валюті в результаті розміщення облігацій на 10 років під 15,5% річних за єдиною поданій заявці.

Читайте такожМінфін залучив до держбюджету понад 900 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у листопаді 2 ОВДП-аукціони, під час яких залучив до держбюджету 936,4 млн грн. До кінця місяця міністерство планує провести ще 3 аукціони - 11, 18 та 25 листопада.

За оперативними даними Держказначейства на 1 листопада, з початку року до держбюджету надійшло 223,384 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 77,769 млрд грн на обслуговування держборгу - 36,651 млрд грн.

Станом на 6 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 397,007 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 278,614 млрд грн, у власності банків - на 83,607 млрд грн, нерезидентів - на 19,569 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн.