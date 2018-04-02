"Турбоатом", обленерго і майже всі ТЕЦ виключили зі списку приватизації на цей рік

У переліку залишилися Одеський припортовий завод, «Сумихімпром», «Центренерго», Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат і Миколаївська ТЕЦ.

Фонд державного майна України (ФДМУ) виключив з переліку об'єктів на приватизацію у 2018 році ряд великих підприємств. Про це йдеться в наказі виконуючого обов'язки голови ФДМУ Віталія Трубарова, опублікованому в газеті «Відомості приватизації».

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В оновленому переліку відсутній «Турбоатом», а також всі анонсовані до продажу підприємства обленерго («Хмельницькобленерго», «Тернопільобленерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго») і три з чотирьох теплогенеруючих підприємств («Херсонська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ», «Криворізька ТЕЦ»).

У переліку залишилися «Одеський припортовий завод» (99,567% акцій), «Сумихімпром» (99,995% акцій), «Центренерго» (78,29% акцій) і «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (68,009% акцій), а також «Миколаївська ТЕЦ», яка значиться як об'єкт малої приватизації.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня президент України Петро Порошенко підписав його.

Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

Також законом передбачено розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації. У цілому уряд планує приватизувати більш як 900 держкомпаній.

Раніше в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров опублікував ТОП-21 найбільших об'єктів, які планується приватизувати у 2018 році. У числі цих підприємств були ПАТ «Турбоатом», шість обленерго, а також чотири теплогенеруючі компанії.