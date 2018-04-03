Оренда держмайна з початку року принесла до бюджету понад 340 мільйонів

Це становить 34,34% від річного плану надходжень коштів від оренди держмайна.

Фонд державного майна в першому кварталі 2018 року забезпечив надходження від оренди державного майна на суму 343,37 млн грн, написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

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«Це становить 34,34% від річного плану надходжень коштів від оренди. На контролі органів приватизації знаходиться близько 19 000 діючих договорів оренди», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2017 року становили 3,376 млрд грн, що є найкращим показником з 2012 року, а від оренди державного майна до бюджету надійшло 1,06 млрд грн.