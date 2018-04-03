Рада схвалила законопроект про концесію

Чинний закон "Про концесії" було прийнято ще в 1999 році, він є недосконалим і не відповідає передовим міжнародним практикам.

Верховна Рада України схвалила законопроект, що передбачає можливість застосування концесії в будь-якій сфері господарської діяльності та запроваджує прозору процедуру прийняття рішення про вибір концесіонера.

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За прийняття закону №8125 "Про концесії" у першому читанні проголосували 240 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що даний законопроект дозволить удосконалити законодавство про концесії.

"Цей законопроект став вимогою сучасності, оскільки існуюче законодавство в цій сфері не працює. Законопроект №8125 відкриває нові можливості для співпраці держави і бізнесу, що забезпечить залучення інвестицій в соціальну, транспортну, енергетичну та житлово-комунальну інфраструктуру. Концесія – це ефективний інструмент, який може сприяти розвитку кожного регіону нашої країни. Цей інструмент дозволяє зберегти і модернізувати існуючі об'єкти і створити нові за кошти приватних інвесторів, зберегти право власності за державою", - сказав Титарчук.

Він зазначив, що в країнах Євросоюзу за минулий рік було укладено 40 угод концесії на суму 14 мільярдів євро.

"Для порівняння, Україні необхідно близько 35 мільярдів доларів для повної модернізації існуючої інфраструктури і 25 мільярдів доларів для модернізації житлово-комунального господарства", - зазначив Титарчук.

Також, він зазначив, що в країнах ЄС було побудовано близько 50 тисяч кілометрів доріг на умовах концесії.

"Таке співробітництво можливе за умови прозорих правил і взаємовигідного балансу інтересів. Законопроект націлений на такий результат. Він передбачає можливість застосування концесії в будь-якій сфері господарської діяльності, запроваджує прозору процедуру ініціювання та прийняття рішення про вибір концесіонера. Також надає можливість заміни неефективного приватного партнера, створює сприятливі умови для залучення банківського фінансування і дає чітке визначення обов'язків і прав сторін»,- сказав Титарчук, додавши, що реалізація закону сприятиме економічному зростанню, і, як наслідок, збільшення кількості робочих місць.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом передбачається чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення державно-приватного партнерства, єдина процедура ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства.

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Також, передбачає запровадження прозорої процедури вибору концесіонера, можливість залучення радників та незалежних експертів для підготовки проектів державно-приватного партнерства у формі концесії, додаткові гарантії для концесіонерів і кредиторів, зокрема, передбачення концесійним договором права заміни концесіонера, спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів державно-приватного партнерства у формі концесії, процедуру трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря.

Крім того, передбачається можливість передачі вирішення спорів, що виникають у зв'язку з виконанням концесійного договору, у міжнародний комерційний або інвестиційний арбітраж, можливість ініціювання концесії потенційним концесіонером, чіткий механізм контролю та моніторингу за виконанням концесійних договорів.

У пояснювальній записці зазначається, що чинний закон "Про концесії" було прийнято ще в 1999 році, він є недосконалим і не відповідає передовим міжнародним практикам.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року була створена робоча група Міністерства економічного розвитку і торгівлі спільно з Міністерством інфраструктури та Фондом державного майна України для розробки єдиного закону про концесії.

Екс-глава Фонду держмайна Ігор Білоус зазначав, що новий документ дасть поштовх розвитку концесій в Україні і зробить цей вид співпраці бізнесу з державою вигідним для всіх учасників.

На думку керівництва Міністерства інфраструктури, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або на приватизацію.