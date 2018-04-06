В Україні розробили нові правила оцінки держмайна для подальшої приватизації

Об'єкти малої приватизації будуть виставлятися на продаж за балансовою вартістю майна, а об'єкти великої приватизації оцінюватимуть радниками.

Фонд державного майна України (ФДМУ) розробив нові правила оцінки державного майна відповідно до нового закону про приватизацію і відправив на затвердження в Кабінет міністрів проект про внесення змін в існуючу методику оцінки.

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

За його словами, об'єкти малої приватизації будуть виставлятися на продаж за балансовою вартістю майна.

«Для пакетів акцій, які належать до малої приватизації, початкова ціна буде визначатися за їх номінальною вартістю», - додав він.

Трубаров підкреслив, що вартість об'єктів великої приватизації визначатиметься шляхом проведення стандартизованої оцінки залученими радниками, однак сама продаж відбуватиметься вже без їх участі.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня президент України Петро Порошенко підписав його.

Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

Також законом передбачено розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

Встановлено, що під час проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а в групу великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.

Також скорочуються терміни підготовки до продажу об'єктів з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців, і збільшується термін для подачі заявок потенційних покупців з 20-45 днів до 20-180 днів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що цей закон дозволить залучити інвесторів у збиткові державні підприємства, а також знизити рівень корупції в Україні.

Прийняття нового закону про приватизацію, що вводить сучасні та ефективні механізми продажу держактивів, є обов'язковою умовою продовження співпраці з МВФ.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 млрд грн, однак фактичні надходження становили 3,4 млрд грн. Загалом уряд планує приватизувати понад 900 держкомпаній.