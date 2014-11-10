Українські акції на Варшавській біржі установили новий антирекорд

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine за минулий тиждень знизився на 15%, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 236,35 пункту.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, найбільше подешевшали акції другої найбільшої компанії з України та першого українського дебютанта на польському ринку Astarta, які втратили майже третину своєї вартості.

На останньому закритті в п'ятницю акції компанії коштували близько 22 злотих за штуку (1 дол. = 3,4 злотого) при історичному мінімумі їх вартості близько 8 злотих і максимумі 106 злотих.

Kernel за тиждень втратив 10,5%, знову опустившись нижче рівня 25 злотих за акцію.

Минулого тижня подешевшали акції всіх десяти українських емітентів, які нині котируються на головному майданчику Варшавської біржі. Серед найбільш подешевшали виявилися спекулятивні папери Agroton (-26,6%), Milkiland (-19,3%) і Coal energy (-13,3%).

Інші компанії подешевшали в межах від 2% до 8%.

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Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень жовтня, після проведених в Україні парламентських виборів, на яких перемогли проєвропейські та прореформаторские партії, WIG-Ukraine піднявся на 5,6%.

Раніше в жовтні він учергове в цьому році оновив свій історичний мінімум на рівні 254,89 пункту порівняно з базовими 1000 пунктами, з яких був запущений у травні 2011 року.