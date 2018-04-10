Наслідки санкцій США: акції російського "Русала" продовжують дешевшати після обвалу на 50% днем раніше

У понеділок виробник алюмінію повідомив про можливе оголошення технічного дефолту за деякими своїми кредитними зобов'язаннями через санкції до компанії з боку США.

Акції російського "Русала" на біржі Гонконга у вівторок продовжують демонструвати негативну динаміку, знижуючись в ціні більш ніж на 4%, свідчать дані торгів.

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Станом на ранок акції "Русала" на біржі Гонконгу дешевшали на 4,78% - до 2,19 гонконгського долара (вже падали до 2,06 гонконгського долара). За підсумками торгів понеділка папери впали на 50,22%, пише Прайм.

Негативна динаміка вартості цінних паперів компанії зафіксована після того, як США в п'ятницю ввели санкції проти кількох російських бізнесменів і підконтрольних їм компаній, а також ряду високопоставлених російських чиновників. До нового санкційного списку, зокрема, потрапив мільярдер Олег Дерипаска, а також підконтрольні йому компанії - En+ Group, "Русал", "Група ГАЗ".

У понеділок виробник алюмінію повідомив про можливе оголошення технічного дефолту за деякими своїми кредитними зобов'язаннями через санкції до компанії з боку США.