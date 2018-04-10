Російські євробонди дешевшають через санкції США

При цьому вартість страхування боргових зобов'язань РФ підскочила до шестимісячного максимуму.

Російські доларові облігації у вівторок розширили втрати, а вартість страхування боргових зобов'язань РФ підскочила до шестимісячного піку після введення США нових санкцій щодо російських компаній та їх власників.

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Про це повідомляє Reuters.

"Російські суверенні облігації в доларах повсюдно знизилися. Єврооблігації з погашенням у 2043 році впали в ціні на 3,8 цента до приблизно 105,7 цента, згідно Tradeweb", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вартість єврооблігацій з погашенням в червні 2027 року знизилася на 2 центи до 95,3 цента - рекордного мінімуму, а бондів з погашенням в травні 2026 року - на 1,2 цента до 100,6 цента.

Середній спред прибутковості російських доларових облігацій до казначейських паперів США за індексом JPMorgan EMBI Global Diversified розширився на 15 базисних пунктів до 225 базисних пунктів.

П'ятирічні кредитні дефолтні свопи (CDS) на російські облігації зросли до 144 базисних пунктів - максимуму з кінця вересня, додавши 6 базисних пунктів до закриття понеділка, згідно з даними IHS Markit.