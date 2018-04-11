Третина держпідприємств підлягає ліквідації – Фонд держмайна

З 3500 держпідприємств 1255 фактично не працюють та підлягають ліквідації.

З 3500 підприємств, що залишилися в державній власності, 1255 фактично не працюють і підлягають ліквідації.

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Про це під час ефіру на одній з радіостанцій заявив виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

"Ми проаналізували той обсяг державних підприємств, які існують, це 3500. На жаль, з цих 3500 підприємств 1255 - це, як правило, вже "пустушки", ті, які підлягатимуть ліквідації. Держава з цими підприємствами нічого не зробила, і ми їх втратили", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня президент України Петро Порошенко підписав його.

Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

Також законом передбачено розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення термінів виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження склали 3,4 мільярда гривень. Загалом уряд планує приватизувати понад 900 держкомпаній.