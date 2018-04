Індекс Nikkei вперше з 2007 року подолав позначку 17 тисяч пунктів

Головний індекс Nikkei, що відображає курси акцій 225 провідних компаній, піднявся на 2,1% - до позначки 17124,11 пункту, пише Прайм.

Вперше з 2007 року цей показник залишився на позначці вище 17 тис. пунктів після закриття торгів.

Більш широкий індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, зріс на 1,1% - до позначки 1375,21 пункту.

Експерти вважають, що на ринку складається сприятлива ситуація в силу багатьох факторів. "Пом'якшення монетарної політики ЦБ Японії продовжує позначатися на зниження курсу ієни, що стало попутним вітром для багатьох компаній. Інвестори поводяться дуже активно, однак вони не можуть купувати набагато більше, оскільки ринок уже сильно зріс", - пояснив агентству Bloomberg аналітик Resona Bank Ltd. Кодзі Тода.

Позитивній динаміці на ринку сприяли і гарні дані про квартальні показники багатьох компаній. На 10,5% підвищилися в ціні акції однієї з найбільших у світі компаній-виробників годинників Citizen Holdings Co. Ltd. після публікації даних про те, що її продажі за півроку зросли через підвищення кількості зарубіжних туристів у Японії. На 5,4% подорожчали акції компанії Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. після зміни прогнозу із загальнорічного прибутку. Найбільше знизилися в ціні акції компаній Yokohama Rubber Co Ltd. (-4,1%), Ebara Corp (-2,6%).

Курс ієни впав по відношенню до долара - на закритті торгів за 1 долар давали 115,1 ієни проти 114,1 ієни напередодні.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що лідером зростання серед світових фондових індексів став Nikkei.