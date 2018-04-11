Санкції США змусили Росію вперше після анексії Криму скасувати борговий аукціон - Bloomberg

"Нарешті стає очевидним, що дії Міністерства фінансів США є фактором, що змінює гру в плані оцінки ринкових ризиків Росією", - зауважив експерт.

Руйнівна сила американських санкцій проти найпотужніших російських олігархів зачепила і уряд Путіна, так як зростання цін на запозичення, змусили Міністерство фінансів Росії та найбільший державний банк скасувати продаж облігацій, повідомляє Bloomberg.

Як передає Голос Америки, це перший випадок скасування боргового аукціону в Росії після 2014 і 2015 років, коли анексія Криму Путіним призвела до погіршення відносин зі США та ЄС.

Читайте такожКурс рубля до євро впав до дворічного мінімуму

"Нарешті стає очевидним, що дії Міністерства фінансів США є фактором, що змінює гру в плані оцінки ринкових ризиків Росією", - наголосив в коментарі Bloomberg Тімоті Еш, головний стратег з ринків, що розвиваються в лондонській компанії BlueBay Asset Management LLP in London.

"Адміністрація США чітко дала зрозуміти, що жоден російський олігарх не втече."

Можливості Росії вживати дії у відповідь є обмеженими. Якщо вона б націлилась на американські компанії, це зашкодило б доступу до технологій та інвестицій в той час, коли Путін намагається залучити ці компанії, сказав колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін журналістам в Москві.

Росія може намагатись обмежити шкідливі наслідки – вона має 458 мільярдів доларів міжнародних резервів – це найбільше з 2014 року. У вівторок, Центральний банк Росії заявив, що без вагань продаватиме долари за потреби. Голова ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що Банк може підвищити ставки, щоб стримати інфляцію.

Це саме те, що вона зробила, коли курс рубля почав падати в грудні 2014 року – підвищила ключову ставку на 650 базових пунктів за день, що дозволило вгамувати паніку.

Вартість суверенних облігацій Росії знизилась цього тижня, повідомляє Reuters.

А от вартість українських облігацій практично не відреагувала на ці зміни, зазначив економіст української фінансової компанії ICU Михайло Демків у Twitter.