Акції Facebook зростають після виступу Цукерберга перед Сенатом США

Капіталізація Facebook зросла на $21 мільярд і перевищила $483 мільярда.

Статки засновника Facebook Марка Цукерберга за день збільшилися на 4,3 мільярда доларів на тлі його виступу перед сенатом США.

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Про це свідчить індекс NASDAQ.

Вартість акцій Facebook на торгах у вівторок зросла на 4,5% - до 166,32 долара за акцію, що стало найвищим зростанням з квітня 2016 року.

Капіталізація Facebook зросла на 21 мільярд доларів і перевищила 483 мільярда доларів.

Загальні статки Цукерберга збільшилася на 4,3 мільярда доларів - до 67,5 мільярда, згідно Bloomberg Billionaires Index.