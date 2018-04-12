Україна в 2018-2019 роках може розмістити євробонди на $4 мільярди

За прогнозами НБУ, в 2018 році буде залучено 2,5 млрд дол., в 2019 – 1,5 млрд дол.

Національний банк України очікує залучення Україною 4 млрд дол. у 2018-2019 роках від розміщення єврооблігацій.

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Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

«На 2018-2019 роки ми очікуємо розміщення на 4 млрд дол.», - сказав він.

За прогнозами регулятора, в 2018 році буде залучено 2,5 млрд дол., у 2019 році - 1,5 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні 2017 року успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. під 7,375% річних. У результаті операції, на рахунки Держказначейства надійшли кошти обсягом 1,32 млрд дол. США, а решту коштів у розмірі 1,68 млрд дол. США було спрямовано на викуп облігацій зовнішніх державних позик із терміном погашення в 2019 і 2020 роках.

Цей випуск став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення та обсягу залучених коштів, а також першим самостійним виходом України на зовнішні ринки капіталу після Революції гідності без гарантій США, як було в 2014-2016 роках, і без політичних домовленостей, як у 2013 році при отриманні «кредиту Януковича».