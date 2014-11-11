В Україні зміняться правила торгівлі на фондових біржах

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила зміни до Положення про функціонування фондових бірж, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в НКЦПФР, у відповідності з затвердженими змінами торговим майданчикам доведеться оновити програмно-технічне забезпечення біржової торгівлі для впровадження визначення ліквідності цінних паперів. Крім того, фондовим біржам надана можливість не використовувати при розрахунку біржового курсу біржові договори, що мають ознаки маніпулювання, а також встановлено вимогу визначати біржовий курс цінного паперу без урахування угод, у яких центральний контрагент виступає як покупець цінного паперу. При цьому заборонено укладати біржовий контракт за заявками, які подають різні учасники біржових торгів в інтересах одного й того ж клієнта.

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі установили новий антирекордУ НКЦПФР також зазначили, що після набуття чинності даних змін фондовим біржам буде надана можливість привести свою діяльність у відповідність із вимогами змін протягом трьох місяців, а щодо деяких окремо взятих нововведень положення - протягом року.

За інформацією комісії, найближчим часом цей документ буде направлений на реєстрацію до Міністерства юстиції України.