Фонд держмайна домігся через суд зняття арешту з акцій «Укртелекому»

Ухвала суду не підлягає оскарженню і набирає чинності з моменту її ухвалення.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Фонду державного майна про скасування арешту 92,8% акцій компанії «Укртелеком». Про це йдеться в ухвалі суду від 11 квітня 2018 року, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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«Скасувати арешт, накладений постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 19 жовтня 2017 року на 17,3 млрд штук акцій, що становить 92,791% статутного капіталу ПАТ «Укртелеком», - наголошується в тексті документа.

Суд також скасував заборону на відчуження акцій. Ця ухвала не підлягає оскарженню і набирає чинності з моменту її ухвалення.

У прес-службі Фонду кореспонденту УНІАН повідомили, що арешт акцій заважав передачі їх у державну власність, тому ФДМУ ініціював це клопотання.

«Арешт стримував процес повернення акцій у держвласність, тому його потрібно було зняти. Але це тільки одне судове провадження, в якому накладено арешт на акції «Укртелекому». Надалі ми подаватимемо клопотати про зняття арештів і за іншими провадженнями», - зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, в 2011 році компанія «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави компанію «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора.

У травні 2017 року ФДМУ звернувся до суду з позовом до компанії «ЕСУ», вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу акцій оператора через невиконання інвестиційних зобов'язань у розмірі 450 млн дол. 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» компанією «ЕСУ», тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.

12 грудня 2017 року апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії «ЕСУ» на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність було повернуто компанію «Укртелеком».

Крім цього, кіпрський суд постановив заморозити активи Ріната Ахметова на 820 млн дол. у справі про продаж "Укртелекому". Повідомлялося, що активи заморожені за позовом компанії Raga Establishment (раніше Epic Telecom Invest), яка продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 році за 860 млн дол., але бізнесмен нібито вніс тільки 100 млн дол. і припинив платежі.