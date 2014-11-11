На фондовому ринку обвал - індекс Української біржі падав нижче 1000 пунктів

На українському фондовому ринку на торгах у вівторок, 11 листопада, значне падіння.

Індекс українських акцій UX упав станом на 16:36 на 7,14% - нижче 1000 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Поза тим, через кілька хвилин індекс незначно підріс і знову піднявся трохи вище 1000 пунктів. Станом на 16:46 падіння UX становило 6,19% - до 1005,90 пункту.

Читайте такожВ Україні зміняться правила торгівлі на фондових біржахУ свою чергу, індекс ПФТС станом на 16:42 знизився на 5,37% - до 400,32 пункту.