На фондовому ринку обвал - індекс Української біржі падав нижче 1000 пунктів
16:51, 11 листопада 2014Фондовий ринок
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Український фондовий ринок не витримав тиску негативних факторів.
Українські акції дешевшають / Фото УНІАН
На українському фондовому ринку на торгах у вівторок, 11 листопада, значне падіння.
Індекс українських акцій UX упав станом на 16:36 на 7,14% - нижче 1000 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.
Поза тим, через кілька хвилин індекс незначно підріс і знову піднявся трохи вище 1000 пунктів. Станом на 16:46 падіння UX становило 6,19% - до 1005,90 пункту.
Читайте такожВ Україні зміняться правила торгівлі на фондових біржахУ свою чергу, індекс ПФТС станом на 16:42 знизився на 5,37% - до 400,32 пункту.
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