Термін продажу шести обленерго продовжили до кінця року

Кабінет міністрів України продовжив термін приватизації шести великих держпакетів обленерго до 31 грудня 2014 року з листопада 2014 року, йдеться в урядовому розпорядженні від 7 листопада, оприлюдненому на офіційному сайті.

Зокрема, планується приватизувати 50,9% "Тернопіль-", 60,25% "Запоріжжя-", 60% "Харків-", 65% "Хмельницьк-", 46% "Черкаси-", 65% "Миколаївобленерго".

Читайте такожФонд держмайна в листопаді хоче продати акції трьох обленергоРаніше, згідно з розпорядженням Кабміну від 3 квітня 2013 року, великі держпакети обленерго планувалося реалізувати до кінця минулого року.