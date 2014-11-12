Термін продажу 25% акцій «Донбасенерго» продовжили до літа наступного року

Кабінет міністрів продовжив термін приватизації 25% держпакета акцій однієї з найбільших в Україні енергогенеруючої компанії «Донбасенерго» до 30 червня 2015 року.

Відповідне рішення закріплено урядовим розпорядженням від 7 листопада 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2013 року Фонд державного майна України визнав "Енергоінвест Холдинг" (Донецьк) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 60,773% держпакета акцій "Донбасенерго".

Читайте такожВ Україні зміняться правила торгівлі на фондових біржах"Енергоінвест Холдинг" запропонував за пакет акцій найвищу ціну в 718,92 млн грн, що на 77,9 млн грн більше від його початкової ціни.

Бізнесмен Ігор Гуменюк є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding B. V., якій належить 91% компанії «Енергоінвест Холдинг».

«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.