Акції російського «Русала» на тлі санкцій США впали до нового історичного мінімуму

Нагадаємо, Вашингтон 6 квітня ввів нові санкції проти низки російських бізнесменів і підконтрольних їм компаній.

Акції російської компанії "Русал" (основний власник Олег Дерипаска потрапив під санкції США) втратили на торгах на Гонконгській фондовій біржі в понеділок, 16 квітня, вже більше 20%, пробивши чергові історичні мінімуми.

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Про це свідчать дані біржі, передає Прайм.

Торги обрушили акції російського алюмінієвого гіганта на 20,1% - до 1,63 гонконгських долара за одну акцію.

До цих торгів найнижчою відміткою акцій компанії на цій біржі була ціна 2,09 долара (12 червня 2016 року), 2,13 долара (17 січня 2016 року) і 2,19 долара (17 листопада 2013 року).

Нагадаємо, що Вашингтон 6 квітня ввів нові санкції проти низки російських бізнесменів і підконтрольних їм компаній. Також в список потрапили деякі високопоставлені російські чиновники і голови держкомпаній.

Фондові ринки відреагували на інформацію вельми негативно. В той день акції "Русала" падали на біржі Гонконга і Московській біржі на 40-50%. Потім папери змогли дещо відіграти позиції, але не повною мірою.