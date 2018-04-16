Акції російського «Русала» на тлі санкцій США впали до нового історичного мінімуму
Акції російської компанії "Русал" (основний власник Олег Дерипаска потрапив під санкції США) втратили на торгах на Гонконгській фондовій біржі в понеділок, 16 квітня, вже більше 20%, пробивши чергові історичні мінімуми.
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Про це свідчать дані біржі, передає Прайм.
Торги обрушили акції російського алюмінієвого гіганта на 20,1% - до 1,63 гонконгських долара за одну акцію.
До цих торгів найнижчою відміткою акцій компанії на цій біржі була ціна 2,09 долара (12 червня 2016 року), 2,13 долара (17 січня 2016 року) і 2,19 долара (17 листопада 2013 року).
Нагадаємо, що Вашингтон 6 квітня ввів нові санкції проти низки російських бізнесменів і підконтрольних їм компаній. Також в список потрапили деякі високопоставлені російські чиновники і голови держкомпаній.
Фондові ринки відреагували на інформацію вельми негативно. В той день акції "Русала" падали на біржі Гонконга і Московській біржі на 40-50%. Потім папери змогли дещо відіграти позиції, але не повною мірою.