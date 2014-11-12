Війна і падіння гривні призвели до обвалу українського ринку акцій

Український фондовий ринок 11 листопада показав найбільше падіння за весь рік, знизившись за індексом Української біржі на 7,5%, повідомив УНІАН аналітик онлайн-брокера I-NVEST Сергій Гончаренко.

За його словами, таке падіння було цілком очікуваним, питання полягало лише в часі його початку. Як зазначив аналітик, поштовхом до падіння стало продовження здешевлення гривні до долара на валютному ринку країни.

Як зазначив Гончаренко, також не треба скидати з рахунків ескалацію конфлікту на сході України. «По суті, ринок дисконтував те, що він повинен був зробити з початку осені поточного року», - зазначив експерт.

За його словами, «індекс топтався в боковику 1050-1150 пунктів при тому, що економічна ситуація тільки погіршувалася і підприємства, що перебувають у зоні АТО, постійно піддавалися обстрілу».

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі установили новий антирекорд«Дані підприємства показали цілком адекватну реакцію на події, що відбуваються в зоні АТО, та акумульовані протягом декількох місяців військові ризики виплеснулися сьогодні падінням в кілька десятків відсотків», - додав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 11 листопада, обвалився на 7,55% - до 991,28 пункту, таким чином за одну торговельну сесію опустившись нижче рівня 1000 пунктів.