Мала приватизація: Фонд держмайна вже підготував проект договору продажу

Проект розроблено відповідно до нового закону, який передбачає продаж об'єктів малої приватизації на електронних аукціонах.

Фонд державного майна України оприлюднив проект наказу "Про затвердження типового договору про продаж об'єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика".

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Документ опубліковано в газеті "Відомості приватизації".

Як сказано в пояснювальній записці, проект наказу розроблено відповідно до частини другої статті 15 закону про приватизацію, яка встановлює, що електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону з операторами електронних майданчиків.

Організатор аукціону буде забезпечувати підготовку та опублікування інформаційного повідомлення про продаж об'єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Фонду держмайна України та в електронній торговій системі, сказано в проекті наказу. Також він мав готувати проект договору купівлі-продажу після затвердження протоколу відповідного електронного аукціону та проект акта приймання-передачі після укладення договору купівлі-продажу та сплати в повному обсязі ціни продажу відповідного об'єкта малої приватизації або проекту розпорядження.

Оператор електронного майданчика, в свою чергу, забезпечує спільний доступ та рівні умови для всіх учасників аукціону електронного майданчика, розміщує інформацію про продаж об'єктів малої приватизації на своєму веб-сайті, а також дотримується вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про приватизацію. Крім цього, оператор повинен зберігати в таємниці конфіденційну інформацію про учасників аукціону, зберігати документи, інформацію та відомості, які вносяться в електронну торгову систему під час організації та проведення продажу.

Зазначається, що свої зауваження і пропозиції щодо проекту типового договору всі бажаючі можуть направляти до Фонду держмайна України.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, а на початку березня президент України Петро Порошенко підписав його.

Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації. У 2017 році доходи від продажу держактивів планувалися на рівні 17,1 мільярда гривень, однак фактичні надходження становили 3,4 мільярда гривень. Загалом уряд планує приватизувати понад 900 держкомпаній.

Наприкінці березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.