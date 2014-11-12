Проданий російському олігарху Запорізький алюмінієвий комбінат повернули державі

Вищий господарський суд України повернув у державну власність 68,01% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату, які з 2006 року належали кіпрській компанії Velbay Holdings Ltd (пов'язана з російською компанією "РУСАЛ"), йдеться в постанові суду від 29 жовтня.

У документі нагадується, що Київський апеляційний господарський суд 23 травня 2012 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги ЗАлКу і залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 22 березня 2012 року, який задовольнив позов Генеральної прокуратури України про розірвання договору купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлКу і повернення акцій у власність держави.

Однак " РУСАЛ" пізніше опротестував розірвання договору в касаційному порядку.

29 жовтня 2014 року Вищий госпсуд визнав правильними висновки попередніх судових інстанцій, які встановили факт невиконання приватизаційного договору купівлі-продажу 68,01% акцій ЗАлКу компанією Velbay Holdings Limited.

Читайте такожФонд держмайна перевірить 450 проданих компаній«Вищий господарський суд України не знайшов законних підстав для повного або часткового задоволення вимог касаційних скарг ЗАлКу і компанії Velbay Holdings Ltd, а тому постанову суду апеляційної інстанції слід залишити без змін, а касаційні скарги - без задоволення», - йдеться в постанові суду.

У прес-службі підприємства повідомили, що "РУСАЛ" є законослухняним набувачем акцій українського заводу, а рішення суду буде оскаржено.

«Прийняту Вищим господарським судом України постанову ми вважаємо незаконною і тому подали скаргу до Верховного суду України», - зазначили у прес-службі підприємства.

Як повідомляв УНІАН, через плачевний стан підприємства та невиконання компанією "РУСАЛ" інвестиційних зобов'язань Господарський суд Києва 22 березня 2012 року прийняв рішення про повернення у держвласність України 68% акцій ЗАлКу, які належали "РУСАЛ". Таке ж рішення прийняв Київський апеляційний господарський суд. Однак "РУСАЛ" оскаржив його в касаційному порядку.

У середині жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація на зупиненому ЗАлКу є непростою і потребує комплексного вирішення. Він зазначив, що виступає проти реприватизації будь-яких підприємств, а для законної зміни їх власників можна проводити процедури банкрутства.

Трохи пізніше керівництво ЗАлКу запропонувало розпочати процедуру банкрутства підприємства.

Довідка УНІАН. «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

ЗАлК входив до об'єднаної компанії "Російський алюміній" ("РУСАЛ"), власником якої є Олег Дерипаска.

У квітні 2011 року комбінат приступив до завершення консервації діючих потужностей електролізного цеху і оголосив про припинення випуску первинного алюмінію через його збитковість, зокрема, через високі тарифи на електроенергію. В даний час потужності з виробництва алюмінію на комбінаті законсервовані, первинний алюміній не виробляється. Крім того, в останні роки ЗАлК ліквідував глиноземне виробництво і припинив випуск глинозему.