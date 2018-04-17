Прозора приватизація дозволить Україні залучити більше інвестицій - радник Трампа

Хаарсагер також звернув увагу на важливість проведення нашою країною реформ за програмою співпраці з МВФ.

Прозорий процес приватизації державних підприємств в Україні дозволить нашій країні залучити більше інвестицій з боку американського бізнесу, заявив спеціальний радник президента США з питань глобальної економіки і фінансів Метью Хаарсагер.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на заяву радника в ході зустрічі з міністром фінансів України Олександром Данилюком в рамках щорічних весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

Зазначається, що в ході зустрічі сторони обговорили основні аспекти та ключові досягнення в рамках співпраці України з МВФ, при цьому Хаарсагер звернув увагу на важливість втілення нашою країною всіх реформ, передбачених програмою співпраці з Фондом.

Данилюк зі свого боку підкреслив, що важливою складовою процесу реформ в Україні є боротьба з корупцією шляхом створення антикорупційної інфраструктури, завершальним етапом якої стане Антикорупційний суд.

За інформацією Мінфіну, також міністр фінансів зустрівся з помічником державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вагою Мітчеллом, який запевнив, що влада США дотримуватимуться політики активної підтримки України на шляху реформ і, при необхідності, посилювати законодавство щодо застосування санкцій.

Данилюк, у свою чергу, подякував за підтримку і наголосив, що Київ рішуче налаштований втілювати реформи в рамках програми з МВФ і успішно її завершити до 2019 року.

Також повідомляється, що під час цих зустрічей сторони позитивно охарактеризували процес впровадження ключових для України реформ і погодилися, що підвищення інвестиційної привабливості країни стало можливим саме завдяки вдалій та комплексної політики реформування, а запорукою успішності країни та її привабливість для інвесторів у майбутньому є удосконалення протидії корупції.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк розпочав робочий візит у Вашингтон (США) для участі у щорічних весняних зустрічах країн-учасниць Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які триватимуть до 22 квітня.

В рамках візиту Данилюк планує зустрічі з міністрами фінансів США, Німеччини, Франції та Канади, а також з керівництвом Єврокомісії, МВФ, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації.