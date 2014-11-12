Продаж акцій Одеського припортового заводу на міжнародних біржах перенесли на грудень

Фонд державного майна України переніс із вересня на листопад продаж блокуючих пакетів акцій "Вінниця-", "Закарпаття-", "Чернівці-", "Донецьк-", "Дніпрообленерго", а також 25% пакетів акцій "Західенерго", "Дніпроенерго" і "Київенерго", йдеться у змінах до переліку об'єктів, запланованих до приватизації у 2014 році, який оприлюднено у "Відомостях приватизації" від 12 листопада.

Фонд держмайна також переніс термін продажу на міжнародних фондових ринках 5% акцій Одеського припортового заводу з жовтня на грудень.

Читайте такожЯценюк пропонує продати на зарубіжних біржах частину акцій великих українських компаній Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше планував виставити пакети акцій 8 енергокомпаній у вересні, а 5% акцій ОПЗ у жовтні, проте так офіційно й не оголосив про виставлення на продаж цих об'єктів.