Мінфін знову позичив на внутрішньому ринку майже мільярд гривень
20:19, 17 квітня 2018Фондовий ринок
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Поточний обсяг ОВДП в обігу перевищив 743 млрд грн.
Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 946 млн грн / фото УНІАН
Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 945,784 млн грн.
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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 77 і 168 днів із середньозваженою дохідністю 17,36% і 17,13% річних, відповідно.
Розміщення валютних облігацій не проводилось.
Довідка УНІАН. Станом на 17 квітня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 743,387 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.
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