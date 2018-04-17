Мінфін знову позичив на внутрішньому ринку майже мільярд гривень

Поточний обсяг ОВДП в обігу перевищив 743 млрд грн.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 945,784 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 77 і 168 днів із середньозваженою дохідністю 17,36% і 17,13% річних, відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Станом на 17 квітня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 743,387 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.