Мінфін назвав дату розміщення валютних облігацій

Мінфін планує розміщення валютних облігацій на ОВДП-аукціоні 24 квітня.

Міністерство фінансів України планує провести розміщення номінованих в іноземній валюті облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 1,7 років на наступному щотижневому ОВДП-аукціоні 24 квітня.

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Як свідчить оновлений графік на сайті Мінфіну, також розміщення валютних облігацій у другому кварталі планується 12 і 19 червня - термінами обігу 1,7 року і 2 роки, відповідно.

Аукціони проводитимуться традиційно по вівторках, і на кожному з них Мінфін запропонує учасникам ринку гривневі облігації з різними термінами обігу в діапазоні від 3 місяців до 5 років.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України в першому кварталі 2018 року завдяки розміщенню облігацій внутрішньої держпозики залучило до держбюджету майже 25 млрд грн, 807 млн дол. і 123 млн євро, що в сумі перевищує 50 млрд у гривневому еквіваленті.

Майже половину з цієї суми Мінфін отримав на рекордному за останні кілька років аукціоні 27 березня, коли продав облігації на 2,7 млрд грн і 670 млн дол., після чого розміщення валютних паперів не проводилося.

Станом на 17 квітня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 743,387 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.