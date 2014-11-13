Індекс Nikkei досяг семирічного максимуму

Торги на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі 13 листопада завершилися зростанням після ранкового падіння. Цьому, в першу чергу, сприяло зміцнення впевненості інвесторів у тому, що уряд Японії не буде підвищувати споживчий податок, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів головний індекс Nikkei, що відображає курси акцій 225 провідних компаній країни, піднявся на 1,14% - до позначки 17392,79 пункту, поставивши новий семирічний рекорд показника на закритті торгів. Більш широкий індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, зріс на 0,9%, досягнувши 1389,51 пункту.

Читайте такожВ Японії спростували заяву Міллера - ніхто не пропонував Росії будувати газопровід до ТокіоНа сьогоднішній прес-конференції генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга натякнув, що пом'якшення монетарної політики ЦБ Японії необов'язково свідчить про швидке підвищення споживчого податку, як вважали багато експертів.

Більшість гравців на ринку впевнені, що перенесення дати підвищення податку сприятливо позначиться на розвитку японської економіки.