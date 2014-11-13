JPMorgan погіршив прогноз щодо цінних паперів "Газпрому" і "Роснефти"

JPMorgan погіршив прогнозні ціни та рекомендації для акцій і депозитарних розписок російських нафтогазових компаній, пишуть "Ведомости" з посиланням на огляд аналітика інвестбанку Андрія Громадіна.

За підсумками переоцінки рекомендація для американських депозитарних розписок (ADR) ВАТ «Газпром» була знижена з «купувати» до «тримати», а для глобальних депозитарних розписок (GDR) ВАТ «Роснефть» із «тримати» до «продавати».

Читайте такожНафтодоларовий колапс Росії«За нашою оцінкою, всі найбільш значущі дивідендні історії в нафтогазовому секторі РФ в даний час перебувають під тиском через зниження цін на нафту, посилене західними санкціями. Ми знизили прогноз по EBITDA нафтогазових компаній в середньому на 15% і знизили рекомендацію для GDR «Роснефти» до «продавати», а для ADR «Газпрому» до «тримати» в зв'язку з погіршенням наших очікувань щодо дивідендів цих компаній і обмеженого потенціалу зростання котирувань», - йдеться в огляді.

Між тим, прогноз щодо цінних паперів низки російських паливних компаній покращено.

Крім того, в огляді повідомляється, що сировинні аналітики JPMorgan знизили свій прогноз цін на нафту в 2015-2016 роках до $82-88 за барель.