Найбільша угода Фонду гарантування вкладів зірвалася
Фінансова компанія «Інвестор» відмовилася від покупки за 670 млн грн боргів компаній холдингу «Рітейл Груп», який керує продуктовими мережами «Великої Кишені» і «Велмарт».
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Як повідомляв FinClub, 6 квітня відбувся аукціон, під час якого фінкомпанія «Інвестор» запропонувала рекордну суму за цей лот. Проте в наступні дні переможець аукціону не підписав протокол і, таким чином, угода зірвалася.
Зараз статус аукціону: «торги не відбулися». Зазначається, що 13 квітня були опубліковані рішення про скасування результатів аукціону, на якому переможець пропонував 670 млн грн, а другий учасник - 600 млн грн.
Фінкомпанія «Інвестор» була зареєстрована в Києві 3 березня 2018 року. Її засновником і керівником є Алла Капліна. Статутний фонд становить 1 тис. грн.
Одним лотом на торги виставлялися права вимоги за шістьма кредитами. В один пул об'єднані активи трьох банків: банку "Форум", "Київська Русь" і «Дельта Банку». До цього активи виставлялися на індивідуальні торги від 9 до 13 разів. Всі позичальники – 5 юридичних осіб, – не перебувають у процесі припинення, ведуть активну господарську діяльність і входять до складу холдингу «Рітейл Груп» Романа Луніна.
В забезпечення за договорами банкам передані, зокрема, нерухоме майно – центр підготовки товарів сільськогосподарського призначення загальною площею 24 338,6м2 та земельні ділянки площею 16 га (Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська). А також – товари в обігу: продуктова і промислова група, що зберігаються за адресами Київська область, Бориспільський район, Вишеньківська сільрада; Київ, вул. Вербицького, 18, м-н «Велика Кишеня»; Дніпро, бул. Зоряний, 1А, м-н «Велмарт»; Київ, пл. Дружби народів, 6, м-н «Велика Кишеня»; Київська область, Обухів, вул. Київська, 119, м-н «Велика Кишеня».
Холдинг «Рітейл Груп» управляє продуктовими мережами: 17 гіпермаркетів «Велмарт» в 12 містах України та 1 в Молдові 40 супермаркетами «Велика Кишеня» у 12 містах України, 4 магазини преміум-формату ВК SELECT» (Київ), 9 магазинів біля дому «ВК Експрес» (Київ, Умань). Також в управлінні компанії знаходиться мережа супермаркетів «Green Hills Market» (Молдова). Головою наглядової ради та власником «Рітейл груп» є Лунін Роман Володимирович.