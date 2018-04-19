Найбільша угода Фонду гарантування вкладів зірвалася

6 квітня відбувся аукціон, під час якого фінкомпанія запропонувала рекордну суму за лот. Проте в наступні дні переможець аукціону не підписав протокол і, таким чином, угода зірвалася.

Фінансова компанія «Інвестор» відмовилася від покупки за 670 млн грн боргів компаній холдингу «Рітейл Груп», який керує продуктовими мережами «Великої Кишені» і «Велмарт».

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Як повідомляв FinClub, 6 квітня відбувся аукціон, під час якого фінкомпанія «Інвестор» запропонувала рекордну суму за цей лот. Проте в наступні дні переможець аукціону не підписав протокол і, таким чином, угода зірвалася.

Зараз статус аукціону: «торги не відбулися». Зазначається, що 13 квітня були опубліковані рішення про скасування результатів аукціону, на якому переможець пропонував 670 млн грн, а другий учасник - 600 млн грн.

Фінкомпанія «Інвестор» була зареєстрована в Києві 3 березня 2018 року. Її засновником і керівником є Алла Капліна. Статутний фонд становить 1 тис. грн.

Одним лотом на торги виставлялися права вимоги за шістьма кредитами. В один пул об'єднані активи трьох банків: банку "Форум", "Київська Русь" і «Дельта Банку». До цього активи виставлялися на індивідуальні торги від 9 до 13 разів. Всі позичальники – 5 юридичних осіб, – не перебувають у процесі припинення, ведуть активну господарську діяльність і входять до складу холдингу «Рітейл Груп» Романа Луніна.

В забезпечення за договорами банкам передані, зокрема, нерухоме майно – центр підготовки товарів сільськогосподарського призначення загальною площею 24 338,6м2 та земельні ділянки площею 16 га (Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська). А також – товари в обігу: продуктова і промислова група, що зберігаються за адресами Київська область, Бориспільський район, Вишеньківська сільрада; Київ, вул. Вербицького, 18, м-н «Велика Кишеня»; Дніпро, бул. Зоряний, 1А, м-н «Велмарт»; Київ, пл. Дружби народів, 6, м-н «Велика Кишеня»; Київська область, Обухів, вул. Київська, 119, м-н «Велика Кишеня».

Холдинг «Рітейл Груп» управляє продуктовими мережами: 17 гіпермаркетів «Велмарт» в 12 містах України та 1 в Молдові 40 супермаркетами «Велика Кишеня» у 12 містах України, 4 магазини преміум-формату ВК SELECT» (Київ), 9 магазинів біля дому «ВК Експрес» (Київ, Умань). Також в управлінні компанії знаходиться мережа супермаркетів «Green Hills Market» (Молдова). Головою наглядової ради та власником «Рітейл груп» є Лунін Роман Володимирович.