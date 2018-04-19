Путін придумав, як "допомогти" Дерипасці: Кремль не виключає націоналізації "Русала"

У Кремлі заявили, що хоча "готових сценаріїв з надання підтримки" "Русалу" наразі немає, однією з можливих форм допомоги є націоналізація.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що хоча "готових сценаріїв з надання підтримки" "Русалу" наразі немає, однією з можливих форм допомоги є тимчасова націоналізація.

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Про це повідомляє Комерсант.

"В експертних колах зараз фігурують різні точки зору на предмет того, як можна допомогти компаніям, це одна з них. Тут важливо брати до уваги думку все-таки акціонерів компанії та власників компанії, можливість уряду, тому в даному випадку мова йде про одну з точок зору, яка зараз активно обговорюється", - заявив він.

Раніше голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін не виключав, що РФ доведеться викупити частину акцій "Русала" або інших компаній, що опинилися під санкціями. Він послався на схожу практику в ЄС і США, де у часи кризи держава "заходила до банківських та фінансових інститутів й досі, умовно кажучи, не знизила свою частку до докризового рівня".

Складність цієї схеми, за словами Шохіна, пов'язані з тим, що націоналізація за законом можлива з компенсацією за справедливою ціною. Також він зазначив, що Росія частково несе відповідальність за "проблеми" в підсанкційних компаніях.

Як повідомляв УНІАН, російський олігарх Олег Дерипаска і підконтрольні йому компанії, включно з "Русалом", потрапили до санкційних списків США 6 квітня. Акції компаній впали на біржах, багато партнери заявили про припинення дії контрактів. Лондонська біржа металів ввела тимчасові обмеження на торгівлю алюмінієм "Русала".