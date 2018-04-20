«Метінвест» Ахметова отримав заявки на викуп понад $1 мільярда єврооблігацій

Розрахунок з власниками євробондів відбудеться 23 квітня.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» за підсумками тендеру на викуп єврооблігацій з терміном обігу до 2021 року отримала пропозиції на 1,1 млрд дол.

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Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті на Ірландській фондовій біржі.

Раніше повідомлялося, що в обігу перебувають єврооблігації з терміном обігу до 2021 року на 1,2 млрд дол.

Зазначається, що розрахунок з власниками євробондів відбудеться 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» запропонував власникам єврооблігацій, загальний обсяг яких становить близько 1,2 млрд дол., достроково викупити цінні папери.

На початковому етапі (до 3 квітня) група отримала пропозиції на викуп євробондів на 1,07 млрд дол. «Метінвест» при цьому запропонував знизити ставку купона за євробондами-2021 до 7,5% річних з 10,875% річних.

Компанія також повідомила про досягнення згоди з кредиторами, які надали передекспортне фінансування, про перегляд умов кредитів, включаючи їх продовження. Група також анонсувала випуск нових цінних паперів.

22 березня 2017 року група «Метінвест» оголосила про завершення реструктуризації своєї фінансової заборгованості на загальну суму 2,3 млрд дол. Нові умови дозволили продовжити термін погашення заборгованості на п'ять років.

«Метінвест» в 2017 році збільшив чистий прибуток у 5,2 раза - до 617 млн дол.

Капітальні інвестиції компанії в 2017 році зросли на 45% порівняно з попереднім роком – до 542 млн дол.

Фінансовий борг групи станом на 31 грудня 2017 року зріс на 2% порівняно з 31 грудня 2016 року і становив 3,017 млрд дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).