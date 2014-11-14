S&P знизило кредитний рейтинг Twitter до «сміттєвого»

Агентство Standard & Рoor's знизило корпоративний кредитний рейтинг сервісу Twitter до «сміттєвого» рівня «BB-» зі стабільним прогнозом, передає «Газета.Ru» з посиланням на CNBC.

«Ми могли б підняти рейтинг, якщо Twitter розширить свої джерела доходів за рахунок розширення міжнародного та запуску нових продуктів, збереже свої позиції і продовжить розвивати свою прибутковість. Так він досягне позитивного і сталого кредитного рейтингу, перевищить $100 млн в 2016 році», - йдеться в пояснювальній записці агентства.

Читайте такожTwitter збільшив місячну аудиторію до 284 млн осібТим не менш, в S&P відзначили, що в даний час бізнес-модель сервісу може зіткнутися з великою кількістю ризиків.

Агентство нагадало, що боргові зобов'язання Twitter складають близько 1,8 мільярда доларів. За даними на кінець вересня 2014 року, у компанії було 3,6 мільярда доларів у готівці та в еквівалентах, з яких приблизно половину становили кошти від продажу боргових облігацій. Оскільки Twitter продовжує активно інвестувати в зростання, дискреційний грошовий потік, не враховуючи боргові зобов'язання та капітальні витрати, може не вийти в плюс до 2016 року.

Нагадаємо, Twitter вперше розмістив акції на нью-йоркській фондовій біржі 6 листопада 2013 року за ціною 26 доларів за папір. Однак компанія поки не змогла вийти на прибутковий рівень - чистий збиток сервісу збільшився в 2,7 рази до 175,46 мільйона доларів у третьому кварталі 2014 року.

Twitter - сервіс для публічного обміну короткими повідомленнями, використовуючи веб-інтерфейс, SMS, засоби миттєвого обміну повідомленнями або сторонні програми-клієнти. Власником системи є компанія Twitter Inc., головний офіс якої знаходиться в Сан-Франциско.