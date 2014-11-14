Російські фондові індекси розпочали торги п'ятниці обвалом

Російські фондові індекси почали торги п'ятниці, 14 листопада, падінням на тлі зниження вартості нафти і слабкого рубля.

Так, індекс ММВБ вже знизився на 0,5%, до 1484,72 пункту.

Індекс РТС впав на 1,4%, до 998,27 пункту, пробивши позначку в 1000 пунктів, свідчать дані Московської біржі.

Читайте такожНа ринку нафти спостерігається підвищена нестабільністьНагадаємо, на світових торгах у п'ятницю, 14 листопада, ціни на нафту Brent тримаються поблизу чотирирічного мінімуму - $78,10 за барель, а ф'ючерси на WTI - $73,85 за барель. З червня нафта подешевшала більш ніж на 30 відсотків.

Курси євро до рубля 13 листопада досяг чергового історичного максимуму - 58,23 рубля, як і долар - 46,715 рубля.

Росія вже розглядає варіант формування "запасного" бюджету на 2015-2017 роки, оскільки економіка країни на тлі санкцій Заходу, падіння цін на нафту і знецінення рубля знаходиться в критичному стані.