Борг зростає: Мінфін позичив на внутрішньому ринку гривні та євро

Кошти в євро залучені на 581 день під 4% річних.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,051 мільярда гривень і 83,6 мільйона євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 161, 315 і 1820 днів з середньозваженою дохідністю 17,2%, 16,99% і 15,97% річних, відповідно.

Кошти в євро залучено в результаті продажу облігацій терміном обігу 581 день під 4% річних.

Мінфін зазначив, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становить 3,725 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України в першому кварталі 2018 року завдяки розміщенню облігацій внутрішньої державної позики залучило до держбюджету майже 25 мільярдів гривень, 807 мільйонів доларів і 123 мільйони євро, що в сумі перевищує 50 мільярдів у гривневому еквіваленті.

Станом на 24 квітня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 742,118 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 350,325 мільярда гривень, або 47% їх загального обсягу.