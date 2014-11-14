Весь російський ринок акцій впав нижче вартості Apple

Так, з початку поточного року капіталізація фондового ринку РФ скоротилася на $268 млрд, до $498 млрд (за даними індексу Bloomberg Russia Exchange Market Capitalization на 13 листопада), тоді як ринкова вартість компанії Apple зросла на $192 млрд і досягла $661 млрд, пише ТАСС.

Індекс РТС сьогодні знову опустився нижче 1000 пунктів на тлі падіння нафти і курсу рубля. Так, сьогодні курс євро до рубля на Московській біржі перевищив 59 руб., а долара - 47 руб.

Причому вартість нафти сорту Brent опустилася нижче $77 за барель і досягла позначки $76,76 - мінімуму від березня 2010 року. Від червня поточного року вартість бареля нафти сорту Brent впала вже більше ніж на 30%. За той самий період долар зріс до рубля на 38%, а євро - на 26%.

Індекс РТС, виражений у доларах, на тлі падіння рубля втратив від початку року 31%, опустившись до мінімуму 2009 року.

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Аналітик Промсвязьбанка Євген Локтюхов дає вельми неоптимістичні прогнози і вказує, що з урахуванням очікуваного зниження цін на нафту в район $71-72 за барель індекс РТС може знизитися з поточних рівнів до 850-900 пунктів.

"Найбільш схильними до зниження можуть стати акції банків і металургії (за винятком акцій "Северстали" і "Норникеля", підтримуваних дивідендами)", - сказав Локтюхов.

Головний економіст "Уралсиб Кепитал" Олексій Дев'ятов очікує, що вже у найближчі два-три місяці ціни на нафту поступово відновляться до $100 за барель, а вартість бівалютного кошика у 2015 році опуститься з поточних 52,6 руб. до 43,7 руб.

Водночас вартість однієї акції Apple від початку року зросла на 41% і досягла $112,8. Капіталізація Apple зростає слідом за збільшенням продажів та зростанням фінансових показників компанії. Лише у четвертому кварталі 2014 фінансового року чистий прибуток Apple склав $8,47 млрд, перевищивши прогнози аналітиків.

"2014-тий фінансовий рік став рекордним у нашій історії", - зауважив голова Apple Тім Кук. За прогнозами Apple, у першому кварталі 2015-го фінансового року виручка корпорації складе від $63,5 млрд до $66,5 млрд.

Раніше УНІАН повідомляв, що Apple очолила рейтинг найбільш інноваційних компаній.