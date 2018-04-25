В'єтнамський порт "Лотос", в якому 38% акцій належать Україні, виплатить нашій країні $140 тисяч дивідендів

За словами міністра інфраструктури Омеляна, відрахування Україні можуть зрости за підсумками проведеного аудиту роботи порту в 2012-2017 роках.

В'єтнамський порт "Лотос", в якому 38% акцій належать Україні, виплатить нашій країні 140 тис. дол. дивідендів за 2017 рік.

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Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Fаcebook.

«Починалося все з фото дулі, яку надіслали факсом. Коли в 2015 році ми почали розбиратися, куди «зник» наш порт у В'єтнамі - на наш офіційний запит нам просто прислали фото з коротким підписом «ничего не палучица». Завдяки спільній роботі з СБУ і НАБУ ми відновили контроль над державною часткою морського порту у В'єтнамі. Держава вже отримало 200 тис. дол. дивідендів за 2012-2016 роки і щойно прийнято рішення перерахувати Україні 140 тис. дол. за 2017 рік», - написав він.

При цьому Омелян зазначив, відрахування Україні зростуть за підсумками проведеного аудиту роботи порту в 2012-2017 роках.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2017 року начальник Одеського регіонального відділення Фонду держмайна Олексій Косьмін повідомив, що уряд прийняв рішення про пошук додаткових активів підприємства державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» (ЧМП) у В'єтнамі і в Барселоні (Іспанія). Порт "Лотос" розташований біля Хошиміна - одного з найбільших міст В'єтнаму.

У грудні 2017 року Омелян повідомив, що в'єтнамський порт «Лотос» виплатив нашій країні 250 тис. дол. дивідендів.