Moody's зберегло кредитний рейтинг США на найвищому рівні
Рейтингове агентство Moody's зберегло суверенний рейтинг США на найвищому рівні Aaa зі стабільним прогнозом.
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Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає Прайм.
"Підтвердження рейтингу Ааа відображає виняткову економічну міцність США, дуже високу міцність їхніх інститутів і дуже низьку залученість до потрясінь, пов'язаних із кредитом, завдяки унікальній і центральній ролі долара і облігацій Мінфіну США для глобальної фінансової системи. Все це переважує більш низьку, хоча раніше досить високу міцність державних фінансів", - йдеться в релізі агентства.
Агентство Fitch також надає США найвищий рейтинг ААА зі стабільним прогнозом, але найбільше в світі рейтингове агентство Standard & Рoor's дає США лише рейтинг АА+, також зі стабільним прогнозом.