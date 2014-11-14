Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

За інформацією Мінфіну, усі кошти залучені в національній валюті внаслідок розміщення облігацій на 2 роки за єдиною поданою заявкою.

Ставка розміщення облігацій підвищена до 17,6% річних від 16,52%, зафіксованих за підсумками попереднього розміщення таких облігацій 12 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у листопаді 5 ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 3,463 млрд грн. До кінця місяця міністерство планує провести ще 2 аукціони - 18 і 25 листопада.

За оперативними даними Держказначейства на 10 листопада, від початку року до держбюджету надійшло 225,322 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 79,777 млрд грн на обслуговування держборгу - 37,300 млрд грн.

Станом на 14 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 408,799 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 279,526 млрд грн, у власності банків - на 91,716 млрд грн, нерезидентів - на 21,899 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн.