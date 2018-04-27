Нацдепозитарій за рік збільшив прибуток у 27 разів

У 2016 році чистий прибуток НДУ становив 277 тисяч гривень.

Національний депозитарій України, який забезпечує роботу системи обліку цінних паперів країни, за підсумками 2017 року збільшив чистий прибуток в 26,8 рази – до 7,4 мільйона гривень з 277 тисяч гривень, повідомляє прес-служба НДУ.

Читайте такожШвидко та цілодобово: Нацдепозитарій запустив нову електронну послугу

Згідно з повідомленням, завдяки управлінським рішенням, впровадженню нових сервісів, нової тарифної політики, показник прибутковості від операційної діяльності НДУ був поліпшений в 5 разів, що дозволило депозитарію вийти практично на рівень операційної беззбитковості.

Відзначається, що самоокупність послуг є стратегічною метою НДУ і для цього у минулому році був запущений в роботу резервний Центр обробки даних і обраний постачальник нового програмного забезпечення для Національного депозитарію України.

"У наших планах до початку 2019 року підготувати до запуску нову ІТ-платформу Центрального депозитарію. У 2017 році оптимізація процесів та впровадження стандартів корпоративного управління наглядовою радою допомогли заробити кошти для інвестицій в інфраструктуру і виплатити 2,5 мільйона гривень податків державі", - цитує главу правління НДУ Міндаугаса Бакаса прес-служба депозитарію.

За його словами, в 2018 році для Нацдепозитарію важливим є формування значної частини необхідної для запуску законодавчої бази та проведення масштабного тестування нової системи з учасниками ринку.

Довідка УНІАН. Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України був підписаний НКЦПФР та НБУ від 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ "НДУ" (станом на II квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій іншим власникам.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 р.).

Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної законом.