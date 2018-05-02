На ОПЗ назвали стартову ціну приватизації заводу - в 10 разів менше, ніж три роки тому

За словами першого заступника директора, стартова ціна приватизації ОПЗ становить еквівалент 54 млн дол.

Стартова ціна приватизації найбільшого хімічного підприємства України «Одеського припортового заводу» становить еквівалент 54 млн доларів США, повідомив у соцмережі Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков.

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«Наступний етап приватизації оголошено. Документи всі готові. Проведено оцінку для встановлення стартової ціни приватизації. Вона становила еквівалент 54 млн доларів США. Це в 10 разів нижче ціни трирічної давності», - написав він.

Щуриков додав, що всі документи давно знаходяться в Фонді державного майна України.

«Чому ФДМ не випускає їх на Кабмін і затягує до закінчення строків дії оцінки, нам не відомо», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж із початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.), проте запланований конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна відзначали, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол. для залучення більшого кола інвесторів. При цьому, тодішній голова ФДМУ Ігор Білоус говорив, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 млн дол.

Нещодавно Фонд державного майна України підготував презентацію найбільших об'єктів, які планується приватизувати в Україні в 2018 році. Серед інших, там є й Одеський припортовий завод.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.