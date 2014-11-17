Українські акції на Варшавській біржі впали до нового історичного мінімуму

Індекс українських компаній на Варшавській фондовій біржі WIG Ukraine минулого тижня вчергове цього місяця оновив свій історичний мінімум, досягнувши 225,35 пункту, що на понад 10 пунктів нижче попереднього мінімального значення, зафіксованого тижнем раніше.

Як передає кореспондент УНІАН із Польщі, український індикатор завершив торги минулого тижня трохи вище досягнутого мінімуму, показавши за підсумками останніх п'яти сесій 2,1% після зниження на 15% обвалу тижнем раніше.

За останні п'ять сесій знову найбільше подешевшали акції найбільшого в Україні виробника цукру, агрохолдингу Astarta, які впали в ціні ще на майже 12% після близько 30% мінуса тижнем раніше. На закритті в п'ятницю, 14 листопада, папери холдингу, який став першою українською компанією на Варшавській біржі, коштували менше 20 злотих вперше з липня 2009 року (1 дол. = 3,4 злотих).

Із десяти українських компаній на головному майданчику польського фондового ринку за останні п'ять сесій подешевшали шість компаній, які втратили близько від 3 до 7%.

Подорожчали в свою чергу спекулятивні папери Сoal Energy (+8,3%) і KSG Agro (+0,8), а також Ovostar Union (+0,7%) і "блакитна фішка" Kernel (+2,7%).

Читайте такожВійна і падіння гривні призвели до обвалу українського ринку акційНа останньому закритті ринку акція половини українських емітентів коштувала менше 1 дол. Дешевше всього коштували папери дніпропетровського виробника акумуляторів Westa - менше 10 центів, а найдорожче - одного з найбільших в Україні виробник яєць і яєчних продуктів Ovostar - понад 20 дол.

Український індекс завершив тиждень зниженням на фоні різноспрямованих результатів основних індикаторів Варшавській біржі: "блакитні фішки" продемонстрували 0,04% зростання, тоді як WIG просів на 0,14%.

Як повідомляв УНІАН, у перший тиждень листопада WIG Ukraine оновив історичний мінімум на рівні 236,35 пункту після попереднього досягнутого в жовтні мінімуму в 254,89 пункту.